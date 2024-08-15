金樂居僅280萬易手

二手業主劈價蝕賣出貨，私樓「2字頭」成交湧現。大坑金樂居開放式單位僅以280萬元售出，約6年帳面貶值約29.6%。

利嘉閣梁啟豪表示，上址為項目的中層C室，實用面積約159方呎，獲用家承接，呎價約17,610元。原業主於2018年以約398萬元買入，帳面蝕118萬元。

緹岸1期傳勁貶41% 屯門半新盤連錄同類跌價成交。市場消息透露，掃管笏緹岸1期2座高層K室開放式戶，實用面積約223方呎，以228萬元售出，料屬項目低位，呎價約10,224元。原業主持貨約4年，帳面貶值逾41%。

利嘉閣陳龍勳稱，同區上源E室連平台特色戶，實用面積約351方呎，累減29.8萬元，成交價270萬元，呎價約7,692元。原業主在2022年以約400萬元買入，帳面虧蝕130萬元。

首都呎價跌穿八千 蝕讓成為常態。香港置業殷其家指，西南九龍匯璽II的5B座低層E室，實用面積約270方呎，放盤約4個月，減價至483萬元獲投資者購入，呎價約17,889元，低市價約2%，約6年帳面虧損約162.5萬元。

中原黃冠中表示，青衣居屋偉景花園4座低層D室套三房戶，減價50萬元，以640萬元成交，呎價約9,222元，約6年半帳面跌價約19%。

將軍澳日出康城成交呎價跌穿八千元。消息稱，首都3座右翼中層單位，實用面積約704方呎，成交價550萬元，呎價約7,813元，料為該區近8年低位。