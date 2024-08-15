二手成交：藍籌盤半月開54單 麗港城最靜

8月上半月10大二手屋苑交投表現

二手交投低位徘徊，綜合市場消息，10大屋苑8月上半月暫只錄約54宗買賣，按月微跌約3.6%，期內4個項目交投減少，另有8個只錄「個位數」成交。

茶果嶺麗港城本月暫錄約一宗兩房戶買賣，按月挫約75%，為上述10個屋苑中表現最淡靜，而天水圍嘉湖山莊及東涌映灣園，本月交投量按月都錄約50%跌幅。

嘉湖呎價插5% 細價盤指標嘉湖山莊期內只錄約6宗買賣，平均實用呎價約7,838元，按月下挫約5.7%。祥益謝利官表示，樂湖居7座中層G室三房戶，實用面積約548方呎，減價32萬元，獲用家以418萬元購入，呎價僅約7,628元。

相反，港島3個屋苑交投轉旺，均較上月同期上升，鰂魚涌康怡花園錄約7宗，期內升幅逾1.3倍，已超上月全月，平均實用呎價按月跌約2.6%至約12,913元。鴨脷洲海怡半島都錄約10宗，按月增約66.7%，較7月全月只差一宗。

事實上，加息影響樓市表現，中原報告指，自2022年3月美國加息周期開始至上月為止的逾兩年，沙田第一城總市值由753億元跌至548億元，挫幅約27.2%為10大屋苑中最大。同期全港約128萬伙私樓單位總市值蒸發逾2.2萬億元，跌幅近20%，最新約9.2萬億元。