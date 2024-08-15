港島東新盤8年最平

樓花期長約21個月的FINNIE，採單幢設計，僅提供90伙。首張價單先推出30伙，包括20伙一房戶及10伙兩房戶，實用面積245至364方呎，設有兩種付款辦法，120天現金付款計劃可享最高15%折扣，折實價最高至758.6萬元，折實呎價由17,502至21,014元。

周六收票 最快下周開售 宏安地產執行董事程德韻表示，首批全數一房折實價低於500萬元，形容屬於「Chill值價」，售價值得投資，兼可享太古坊商業區內舒適的生活氛圍。項目將於周五對外開放示範單位，緊接周六起收票，最快下周開售。

價單所見，首批單位以中低層為主，整體有逾一半單位為實用面積245方呎的A室，屬一房，向南，預料景觀以樓景為主，包括入場戶3樓A室，折實呎價約17,502元。兩房折實入場費則699.9萬元。首張價單有4伙折實呎價低於1.8萬元。

發展商亦提供建築期付款計劃供買家選擇，折扣率10%，兼享「提前付清餘額現金回贈優惠」，按提早成交日期，可享成交金額3至5%回贈。事實上，該盤鄰近鰂魚涌站，周邊二手屋苑包括海暉大廈及惠芳閣等，樓齡均逾35年或以上，其中惠芳閣一個低層A室，今年以328萬元易手，呎價約12,713元。

資料顯示，同區對上推出全新盤為THE HOLBORN，於2021年9月樓市高峰期推出首批88伙，當時折實平均呎價約28,888元，FINNIE較其低約32%。附近樓齡逾5年的半新盤君豪峰，最新二手平均呎價約19,254元。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑認為，首批定價較同區一手貨尾有兩成多折讓。美聯物業董事李頌賢料，項目落成後呎租可達90至95元，租金回報逾4至5厘。

星凱‧堤岸單日賣3單位 昨日一手交投淡靜，中洲置業的沙田星凱‧堤岸單日沽3伙，共涉逾2,394萬元。其中3座43樓F室一房戶，實用面積346方呎，以682.8萬元售出，呎價約19,734元。

大鴻輝集團的西營盤尚逸昨加推價單5號，提供17伙，折實平均呎價約24,486元，較上一張價單高約5%；安排周日發售新價單全數單位。

星凱‧堤岸累售1,181伙，佔全盤1,335伙逾88%。 FINNIE首張價單詳情