簡訊一覽
●中國奧園(03883)發盈喜，預期今年上半年扭虧為盈，賺210億至230億元（人民幣‧下同），去年同期則蝕29億元，因公司完成境外債務重組，錄得重組收益所致。撇除前述重組收益的影響後，預期上半年錄得虧損，主要由於受行業經營環境持續下行的影響，本期交付體量減少，令銷售物業收入確認減少，及融資成本因在建物業的資本化利息減少而增加等綜合因素所致。
●永泰地產(00369)發盈警，料今年上半年虧損擴大，介乎約13億至14億元；去年同期蝕3.74億元。
●耐世特(01316)公布，今年上半年盈利1,569.5萬美元，按年大跌53.82%，每股盈利0.006美元，不派中期息。期內收入20.98億美元，按年減少0.13%。
●香港金融管理局公布外匯基金在2024年7月底的主要分析帳目。在7月份，外匯基金的境外資產增加243億元，至34,790億元；貨幣基礎為19,232億元。外匯基金對香港私營部門的債權總額為2,971億元；對外負債總額為291億元。
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