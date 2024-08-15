●香港金融管理局公布外匯基金在2024年7月底的主要分析帳目。在7月份，外匯基金的境外資產增加243億元，至34,790億元；貨幣基礎為19,232億元。外匯基金對香港私營部門的債權總額為2,971億元；對外負債總額為291億元。