AI PC去季出貨880萬部 Apple佔六成

下半年AI PC出貨量和滲透率有望大幅提高。

市場研究機構Canalys指出，上季人工智能個人電腦（AI PC）出貨量佔所有PC的14%，比例較前一季提高7個百分點，總數880萬部，其中60%屬蘋果公司（Apple Inc.）的Mac機。隨着英特爾（Intel）加快交付Core Ultra晶片、超微半導體（AMD）推出Ryzen AI 300系列處理器，下半年AI PC出貨量和滲透率都有望大幅提高。

鴻海季度多賺6%勝預期 AI不僅為電腦廠商注入新的增長動力，亦使iPhone組裝商富士康的母公司鴻海股價屢創新高。儘管公司繼續估計今年全年消費智能產品及電腦終端產品的收入增長較為平淡，但維持對雲端網絡產品相關收入「強勁增長」預測，對全年總收入增長預測的指引不變。

鴻海今年次季收入按年增長18.85%至1.55萬億元新台幣，毛利率按年大致持平於6.41%，純利按年升6.19%至350.45億元新台幣（約84.84億港元），勝預期。

該企發言人巫俊毅稱，下季會開始交付搭載英偉達（Nvidia）新一代Blackwell架構「GB200」AI晶片的伺服器，預計該伺服器的出貨量明年首季開始「放量」，沒有延遲出貨的問題，緩和英偉達新產品面世受阻的憂慮，並估計集團AI伺服器業績可逐季成長。他又說，消費智能產品今季業績會受惠新機上市。