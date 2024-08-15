IEA：OPEC+倘增產 油市下季供應過剩

國際能源機構（IEA）發表的最新月報顯示，若石油輸出國組織及盟國（OPEC+）繼續實施增加供應的計劃，全球石油市場下季將從供應短缺轉為過剩。國際油價昨日偏軟，紐約期油及布蘭特期油分別曾報每桶78.13美元及80.63美元。

降明年需求增長預期 IEA維持今年全球石油需求增長預測不變，但下調明年增長預期，理由是亞洲大國消費低迷影響經濟增長。月報指出，繼去年新冠疫情爆發後，亞洲大國經濟增長疲軟，現在嚴重拖累全球經濟增長。除經合組織發達國家外，今年第二季度的需求增速是2020年疫情以來最慢。該組織預計，今年亞洲大國在這一需求增長中的份額將從去年的三分之二降至三分之一左右。事實上，亞洲大國石油和石腦油產量下降最為明顯，反映建築業和製造業產量下降，意味着亞洲大國石化行業的擴張暫停。

不過，IEA同時預計，西方經濟體的需求將強勁，尤其是佔全球汽油消費量三分之一的美國，預計美國夏季駕駛旺季將成為疫情以來最強勁的時期；另一方面，OPEC+減少供應已令市場供應偏緊，難以跟上夏季高峰需求，導致市場陷入短缺。

印度去年1/3外商撤離 另一方面，外媒引述聯合國數據顯示，石油需求大國印度去年有2,783家外商撤離，佔外資三分之一，由去年至今，已有兩萬億盧比（約1,855億港元）撤離印度，這對當地經濟構成衝擊。

去年，印度外國直接投資（FDI）金額僅281.63億美元，按年減43%，且較2020年的640.72億美元累挫56%，主要是印度政府近年頻「關門打狗」，以國家安全、偷稅漏稅等理由打壓外資企業，更開出天價罰單，令外資在印度投資建設的意欲大減。