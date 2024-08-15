日幣策或收緊 Yen兌港元重上5.3算

日本首相岸田文雄昨宣布，不會參加下月自民黨總裁選舉，意味日本首相將會換人。分析認為，同屬自民黨出身的石破茂是角逐下任總裁大熱人選，由於他早前開腔支持日本央行逐步提高利率，力挺推進正常化貨幣政策，所以分析指一旦石破茂當選，日本或會進一步收緊貨幣政策，並為日央行再度加息鋪路。

上述消息出爐後，日圓兌每美元周三曾抽升至146.08，折合每百日圓兌港元曾升至5.32後轉跌，低見5.28算，其後在5.3算附近上落。

東京金融交易所數據顯示，截至本周一（12日）日本散戶透過期貨持有的日圓兌14種外幣淨好倉達4,310億日圓（約29億美元），接近4月時所創下的5,010億日圓（約34億美元）紀錄，反映散戶一方看好日圓向上。

岸田在任3年 日股漲28% 有日媒統計岸田文雄在任首相近3年期間（即2021年10月4日至昨日），日經平均指數升28%，雖然期內股市曾創新高，但相關升幅只排在日本一眾歷任首相的第7位，而排首位的已故前首相佐藤榮作，他在任2,798日期間，日經平均指數進帳逾兩倍。

要留意，日股昨日同樣受岸田文雄棄選的消息影響而一度下跌，其中日經平均指數曾跌157點或0.43%，低見36,074點，不過收市轉升209點或0.58%，報36,442點，連續第3日做好。

明治安田保險擬購美同業 投行高盛則提及，在8月2至8日一周，全球對沖基金以5年多以來最快的速度拋售日本股票。資產管理公司LGIM亞洲投資策略主管Ben Bennett更表明，旗下的多元資產基金早在上星期已經減持日本股票，又指日央行的政策轉向和日圓走強，對日股構成不利影響。

另邊廂，隨着日企近年業績改善，相關出海併購步伐有所提速。最新明治安田生命保險擬以20億美元（約156億港元）收購美國Allstate保險旗下分支American Heritage Life。有指明治安田生命保險是通過美國子公司進行今次收購，倘若美國與日本監管機構批准，交易預期在明年上半年內完成。