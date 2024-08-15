譚仔上季溢利瀉62%

增優惠擴充損盈利 港元兌日圓和人民幣強勢無疑有降低本港以外業績之虞，但過去兩個財政年度，本港餐廳生意佔比高達94%，關鍵還是香港市場不濟。集團承認，隨着市場競爭日益白熱化，折扣力度普遍增強，上季提供更多超值優惠及特價套餐，加碼外送平台進行推廣宣傳，衝擊經營溢利。

本港以外市場上季表現只是好壞參半，日本業務收入增長及營運效率雙雙提升，反觀在新加坡的收入表現「停滯不前」，而激烈競爭及經濟環境不明朗令內地業績受壓。

就上季除稅後溢利創上市後第二低，譚仔稱，主要是執行擴充計劃及特許經營措施，導致企業開支上升。東利多業績展望提到，本港譚仔本季盈利能力有所改善，主要是修訂優惠和檢討外賣平台的售價，並考慮如何改變內地的開店策略。

拓產品組合谷收入 展望未來，譚仔於公告稱，將繼續致力吸引回頭客，力求保障利潤率，並與業主及供應商磋商更優惠的商業條款，同時將簡化工作流程及推行數碼化，提升人力效率、降低店舖營運成本。

另一方面，澳洲墨爾本首家特許經營店有望今年底前開業，跟東南亞其他潛在特許經營夥伴的磋商進展順利，準備於本財年內為「丸亀製麵」開設新店，令產品組合更趨多元化。

東利多提到，內地經濟失速和消費意欲低迷於深圳相當顯著，內地譚仔本財年工作推動傳銷、餐牌本地化和改善店舖設計等。新加坡譚仔礙於成本上漲和餐飲業人手不足，之前積極加價反過來損害生意，「與其大力促銷，更優先提高成本效益，如削減傳銷及人手開支。」

該企業業績演示材料顯示，上季譚仔本港分店淨增3家，達192家，新加坡淨增一家至12家，內地及日本分別維持26家及3家不變，換言之合共淨增4家至233家，目標是明年3月底達到250家以上。

疫後譚仔收入增長動力不繼