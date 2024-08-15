電能首6月純利30億 中期息78仙

合營聯營公司收入多逾一成 電能上半年表現主要由合營和聯營公司推動。期內該企收入減少31.41%至4.54億元，但從合營和聯營公司收入分別多13.33%和16.55%。當中英國業務分部溢利按年大增10.87%至15.5億元。其英國電網UK Power Network（UKPN）進入新價格規管期已達一年，當中設定更嚴格的價格上限和要求更高透明度，而財務成本降低抵銷了部分價格管制對該電網業績的影響。今年UKPN的平均客戶滿意度達94.3%，憑此獲得規管計劃下的獎賞。

澳洲業務分部溢利6.01億元，主要受惠於住宅和商業客戶在能源使用量的強勁增長。

管理層表示，澳洲規管重設後為集團旗下營運公司提供一個穩定框架繼續發展，包括專注於推動主要基礎設施項目，加強電網的靈活性和應變能力，以應對可再生能源的快速普及和極端天氣事件。當中Victoria Power Networks旗下附屬公司CitiPower為墨爾本的地下網絡展開主要電力升級的第一階段工程，以配合因人口增長而導致的額外電力需求、電氣化範圍擴大，以及電動車的日益普及。

在6月底，電能持銀行存款及現金為14.8億元，較去年底減少64.77%；負債淨額對總資本淨額比率為2%，去年為0%，集團強調將維持一個審慎的資本架構。