長建半年多賺1.6% 料下周一英掛牌
在全球多地投資經營基建業務的長江基建(01038)公布，截至今年6月底止半年營業額按年減少2.27%至190.9億元，惟純利升1.69%至43.11億元；每股盈利1.71元，派中期息0.72元。
澳洲基建業務溢利升4.6%
長建昨晚另宣布，預期股份將於英國時間8月19日上午8時正獲准在倫敦證券交易所主板上市，代碼為「CKI」。
上半年由電能實業(00006)貢獻給長建的溢利為10.82億元，按年增長1.5%。至於貢獻最大是來自英國的業務，溢利18.65億元，升17.14%（以當地貨幣計算升約14%），有關升幅乃受惠於收益增加、投資組合業務承擔之財務費用降低，以及英鎊兌港元匯率等因素。
其中英國水務項目Northumbrian Water於7月收到2025至2030年度之規管期決定草案，准許回報及總開支補貼均有機會獲提高，最終決定將於年底公布。
澳洲基建投資組合的溢利貢獻為8.64億元，按年升4.6%。香港及內地業務溢利9,600萬元，跌5.88%，主因內地收費道路交通流量低迷，基建材料製造業務的價格及銷量均處於低水平。
斥35億購英風電資產
另外，長建昨日落實由其牽頭，夥同同系的長實集團(01113)及電能實業，以40%、20%、20%的權益比例，收購Aviva Investors持有及營運中之英國陸上風電資產組合，交易作價約3.5億英鎊（約35億港元），交易預期9月下旬完成，為長建今年第3宗收購。
日資券商大和認為，新收購規模較小，因此對長建的淨利潤影響可能並不顯著。該行又預期，長建正考慮其他大型交易，估計這些潛在交易可以推動長建股價更有意義的積極反應。
事實上，長建主席李澤鉅於業績報告內提到，會致力推動內部增長及提升旗下各業務之協同效應，並在瞬息萬變的環境下尋求更多別具增長價值的機遇。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：