長建半年多賺1.6% 料下周一英掛牌

澳洲基建業務溢利升4.6% 長建昨晚另宣布，預期股份將於英國時間8月19日上午8時正獲准在倫敦證券交易所主板上市，代碼為「CKI」。

其中英國水務項目Northumbrian Water於7月收到2025至2030年度之規管期決定草案，准許回報及總開支補貼均有機會獲提高，最終決定將於年底公布。

澳洲基建投資組合的溢利貢獻為8.64億元，按年升4.6%。香港及內地業務溢利9,600萬元，跌5.88%，主因內地收費道路交通流量低迷，基建材料製造業務的價格及銷量均處於低水平。

日資券商大和認為，新收購規模較小，因此對長建的淨利潤影響可能並不顯著。該行又預期，長建正考慮其他大型交易，估計這些潛在交易可以推動長建股價更有意義的積極反應。

事實上，長建主席李澤鉅於業績報告內提到，會致力推動內部增長及提升旗下各業務之協同效應，並在瞬息萬變的環境下尋求更多別具增長價值的機遇。