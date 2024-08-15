新秀麗6個月多賺7%

公司尋求赴美雙重上市 新秀麗上半年銷售淨額按年微跌0.43%至17.68億美元，按固定匯率計，按年增長2.8%，亞洲、歐洲及拉丁美洲的銷售淨額分別增加2%、4.6%及20.3%；整體毛利率60.2%，按年升1.4個百分點，創上半年紀錄。另公司正尋求於美國雙重上市。

另方面，談及旅遊業，瑞銀投資銀行的研究認為，市場低估機隊供應短缺的持續時間，預計居高不下的亞洲機票價格將持續更長時間，利好航空公司的利潤率，但提醒中國的航空公司可能因宏觀不利影響，面臨更明顯的價格下滑。基於南亞的航空公司與中國航空公司較少直接價格競爭，表現可能更好。

瑞銀：亞洲機隊供應緊張 該行又指，市場過分憂慮亞洲區航空公司疲弱的定價環境，儘管部分歐美的航空公司在近期的業績披露客收益呈下行趨勢，但亞洲的機隊供應似乎更緊張，預計今年亞洲的機隊運力僅較新冠疫情前、2019年水平高出6%，落後於歐美，並且遠低於隱含的實際航班需求。

另外，新飛機延遲交付，或進一步限制運力增長。除非出現嚴峻的宏觀情景，例如經濟深度衰退，否則機票價格下行幅度可能較為溫和，有利於利潤率，對大多數亞洲航空公司而言，意味着股本收益率（ROE）將高於趨勢水平。