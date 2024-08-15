華20年期特別國債中標利率2.33厘新低

內地7月份金融數據顯現融資需求不足，特別是對實體經濟發放的貸款規模，據外媒推算恐怕不增反減，較6月萎縮近800億元（人民幣‧下同），可能是2005年7月以來的首次萎縮。內媒引述分析指，在防範地方政府債及城投債的背景下，不排除部分企業通過發債代替貸款，而財政部昨日亦如期發行20年期特別國債，中標利率更創2.33厘的新低，反映債市供需繼續兩旺。

中國保險資產管理業協會公布的下半年保險資管業問卷調查結果，顯示債券仍是投資者的資產首選，選擇配置最多是超長期利率債，即使46%受訪者認為內地10年期國債孳息率將窄幅波動，更有32%認為將下行，可見投資需求大受機構投資者歡迎。

險企等機構傳溢價買債 據報包括保險公司在內的中國非銀行金融機構交易員，為購買7年期及10年期國債，願意支付高於從大型銀行渠道購買的價位，其溢價幅度相等於相應年期國債孳息率再減0.1至0.25厘。早前市傳內地監管機構要求大型銀行保留交易對手的紀錄，試圖遏制國債價格上升，有指人民銀行上海分部要求部分地方金融機構控制旗下長期國債的投資。惟昨日兩年、5年、10年及30年期國債主力合約價格均延續升勢，受監管降溫影響，午後漲幅明顯收窄。

官媒指，新一輪儲蓄國債正式開售，財政部公布的最新兩期憑證式儲蓄國債發行訊息，兩期儲蓄國債票面年利率均較此前下調，調整幅度為0.2厘。特別國債方面，下周三招標續發總額450億元的30年期超長期特別國債。同時，香港金管局公布，財政部在港增發的3筆、合共90億元國債都超額認購兩倍或以上。

人行3日共放水8281億 人行在公開市場操作機制上，昨日續大手進行3,692億元的7天期逆回購，全數向金融體系淨投放，連續3日共「放水」8,281.1億元。由官方開出的人民幣中間價則報7.1415兌每美元，按升64點子，結束兩連跌。人民幣在岸價下午4時30分收報7.1484，大升210點子。昨晚離岸價亦高見7.1349，即每百港元兌約91.61元人民幣。