華置半年轉蝕4.2億續不派息

投資物業公平值變動錄虧損 業績報告內解釋，虧損主要由於本期間按淨額基準呈報出售持作買賣之投資收益減少；及因為投資物業之公平值變動由盈轉虧。如撇除主要非現金項目虧損淨額3.16億元，核心虧損為1.05億元。在物業租賃方面，上半年其非零售部分之租金收入減少16.7%至8,220萬元，使租金收入總額按年挫11.5%至1.15億元。

證券投資方面，通過損益以反映公平值之投資及財資產品亦按年由盈轉虧，虧損淨額3,130萬元。來自債券之已變現虧損為280萬元，該項目去年同期亦蝕380萬元。來自衍生金融工具之已變現虧損為20萬元；未變現虧損（指上市股本投資、債券及衍生金融工之公平值變動）為4,010萬元，去年同期亦蝕5,560萬元。

華置在英國的投資物業，於上半年帶來虧損淨額4,540萬元，主要包括毛利、其他收入、投資物業之公平值變動、行政開支、財務費用及稅項；而由於本期間英鎊兌港元貶值，已計入之英鎊匯兌虧損為5,160萬元。

財務方面，截至6月底，該公司流動負債超逾流動資產10.97億元，惟管理層認為，公司將具備足夠財務資源以償還其到期負債，並能繼續經營，將不會對流動資金或負債狀況造成不利之財務影響。