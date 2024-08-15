內地未竣工樓花4800萬伙

專家：樓市恐谷底徘徊 環境比日本90年代更難 儘管內地政府一直集中火力推動「保交樓」，更破天荒由地方政府出手收購存量商品房項目，但在處置在建已售但未交付的住宅項目方面，卻遲遲未交出具體成績。外媒估計，內地仍有至少4,800萬個已售住宅尚未竣工，憂慮內房危機短期會持續發酵。多位專家昨聚首談及房地產行業的前路，不諱言市場需於谷底徘徊一段時間，甚至稱內地身處險境可能比上世紀90年代的日本更加困難。

側重買現樓 抑壓需求 上半年百強房企銷售額按年大挫四成，但市場留意到現樓銷售佔比正提升。國家統計局數據顯示，今年首6個月商品房整體銷售金額達4.12萬億元（人民幣‧下同），按年跌26.9%，主要受佔比約78%的樓花銷情下滑影響，同期現樓銷售額不跌反升，可見市場需求並非全面減弱，而是因應交付風險轉向現樓市場，可說是抑制了潛在買家需求的釋放。

外媒分析指，內地樓市現存已售但未竣工的住宅規模，已高於德國2021年的住房存量總數，且對內地開發商的收入構成直接威脅，這對高槓桿、資金緊的房企尤其易受衝擊，繼而令買家對預售樓更敬而遠之，轉買現樓或二手樓的惡性循環因而成形。

中國高端智庫中國深圳綜合開發研究院院長樊綱坦言，現時房地產行業是衰退了，惟宏觀經濟還未到衰退的程度。在他看來，房地產已到底，或接近谷底，未來將在谷底爬行一段時間，就是所謂「L」形走勢。目前房產業「該爆的雷都爆了，大家都知問題在甚麼地方，政策也實施了一定的調整。」

然而，他於論壇續指，未來房地產行業還會經歷一段困難的時期，因為「40年累積的問題大概需要一段時間修補。」在這個過程中，許多企業雖然也會出現淘汰，企業內部實現重組；有在低谷當中可以合併重組。

日資野村綜合研究所早有研究上世紀90年代日本經濟長期低迷聞名的經濟學家辜朝明，同系野村證券的中國首席經濟學家陸挺昨亦在同一論壇稱，內地企業出海已沒有日本企業出海那麼容易。90年代的日本面對的地緣政治問題不嚴重，反而那是全球化高歌猛進的時代；惟現今時代，希望透過中企出海、外貿來彌補內地需求的不足，實際上面臨的環境也遠遠要比日本複雜。

另萬科日前宣布，其兩家子公司與中信金石基金管理、中信証券投資等簽約，共同投資設立「萬信金石（南京）商業投資合伙企業（有限合伙）」，簡稱「中信萬科消費基礎設施基金」，變相減持北京及深圳各一個商場的權益。

中國住宅樓花銷情下滑