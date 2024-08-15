美上月通脹2.9%逾3年最弱 債息反彈

美國7月消費物價指數（CPI）按年升2.9%，低過預期，亦是自2021年3月以來最慢的增速；撇除食品及能源的核心CPI按年升3.2%，符合預期，連同日前公布的生產物價指數（PPI），多項數據都反映通脹壓力的確在減緩，為聯儲局在下月減息提供更充分的理據支持。

道指早段揚 勿睇太淡 從CPI分項數據來看，住屋成本仍然是主要的通脹壓力來源，按年升5.1%；食品通脹為2.2%；能源通脹約1.1%。整體而言，無論是日常必需品還是基本服務，通脹都漸趨於穩定。

話雖如此，由於通脹未有出乎意料地大幅回落，因此市場對9月減息幅度的押注反而有所減少，現在估計會大手減息0.5厘的機率為41.5%，低於前一日的53%。10年期美國國債孳息率亦略有反彈，一度高見3.875厘。

美股3大指數周三早段個別發展，道指曾升131點，報39,868點；標指升32點，報5,448點；納指跌26點，報17,161點。

過去曾經是「美股大淡友」的摩根士丹利首席美股策略師Michael Wilson表示，雖然美股短線很難再創新高，但「我不認為股市會徹底崩潰，甚至進入新一輪熊市」。Wilson此前準確預測美股將出現回調，在當時華爾街一片樂觀的叫好聲中唱反調。

Mars斥2808億購品客母企 在談及美股目前仍然偏高的估值時，他稱「很難對該指數的上漲感到興奮，這就是為甚麼我們非常關注個股層面和行業」，並繼續敦促投資者遠離小型股，不要押注追蹤小型股的羅素2000指數，甚至稱該指數上個月的反彈是一個騙局，資金不過在短線炒作而已。

企業消息方面，M&M's的母公司美國食品企業瑪氏（Mars）以接近360億美元（約2,808億港元），收購去年已完成重組、前身為家樂氏一部分的Kellanova。目前Kellanova的旗下品牌包括品客、Skittles、Snickers等。家樂氏去年分拆為兩家公司，由大部分零食品牌組成的Kellanova，以及由穀類食品業務為主的WK Kellogg，但一些品牌對外仍然保留家樂氏的商標。品客母企Kellanova股價於周三早段曾升8%，高見80.46美元。

英特爾清倉Arm持股 另外，英特爾（Intel）的監管文件顯示，其已於第二季清倉所有Arm的持股，涉及約118萬股，套現約1.467億美元。英特爾股價早段曾跌2.22%；Arm則升2.89%。