英下月減息1/4厘機會50% 物價受控 鎊曾跌穿10港元

近期英倫銀行及歐洲央行均先後減息，可見由俄烏戰事引致的高通脹問題已經告一段落。至於英國國家統計局昨日公布的7月消費物價指數（CPI），亦顯示當地物價進一步受控，事關數據按年僅升2.2%，略低過市場預期的2.3%。數據公布後，利率期貨顯示英倫銀行下月減息四分之一厘的機會有近50%，英鎊匯價隨即受壓，兌美元一度低見1.282，折合兌港元曾見9.98算。

歐企去季放慢招聘速度 至於上月英國CPI升幅較預期為低，主因服務業價格升幅出現放緩。英國國家統計局提及，7月服務業價格按年只升5.2%，是2022年6月以來最細。此外，扣除食品和能源的核心CPI增幅亦回落至3.3%，較6月低0.2個百分點，同時低過市場估計的3.4%。

另邊廂，歐盟統計局昨公布的歐元區第二季國內生產總值（GDP）終值符合市場預期，按年升0.6%，按季增長0.3%。不過，當地6月工業生產指數下跌，按年跌3.9%，按月跌0.1%；企業第二季亦放緩招聘速度，經季調後的就業人數按季僅上升0.2%至2.18億人。

新西蘭意外降息0.25厘 昨日又多一家央行加入減息的行列。新西蘭央行昨日出乎預期地宣布減息0.25厘，將指標利率由5.5厘下調至5.25厘，是2020年3月以來首次減息，同時暗示未來可能會進一步「放水」。

議息聲明提及，隨着當地通脹逐步回落到1至3%區間，是否繼續再減息將取決於通脹能否回穩至2%的目標，又認為現時多項經濟指標顯示經濟收縮的步伐快過預期，其中生產和就業的下行風險更趨明顯。該行前瞻指引亦顯示，至明年中仍有最少3次減息機會，並預料明年第二季利率可能會降至4.4厘。

現時經濟學家預期，新西蘭央行將在10月召開的議息會議再次減息，央行則預期，當地經濟有可能在今年第二季及第三季陷入衰退，國內生產總值（GDP）按季計分別下跌0.5%及0.2%。