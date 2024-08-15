Google恐拆骨 剝離瀏覽器作業系統業務

美國加強對科技行業的監管與制衡，並且試圖阻止互聯網公司利用自身地位優勢壟斷市場。互聯網公司谷歌（Google）早前在一場被指控壟斷市場的訴訟中敗訴後，美國司法部據報正尋求促使Google的業務分拆，最有可能的方案包括剝離網頁瀏覽器Chrome、Android作業系統等。

事實上，目前Google壟斷了絕大部分的網絡搜尋引擎市場份額。

美法院裁定壟斷市場 在此前的訴訟中，美國法院裁定Google是壟斷者，並且過去一直在維護自身的壟斷地位。司法部作為提起訴訟的一方，未有因為勝訴而停下步伐，打算用更多行動迫使Google作出改變以承擔起更多責任。

過去美國政府亦曾經試圖迫使科技企業分拆，包括在本世紀初試圖把微軟的作業系統業務與其他軟件業務分拆，但最終微軟與政府達成和解，分拆一事不了了之。隨着時間不斷流逝，質疑大型科企壟斷的聲音未止。

與當初微軟的壟斷訴訟案相似，今次美國司法部亦有不止一種選擇，包括可迫使Google與競爭對手分享更多數據，及採取措施防止其在人工智能（AI）產品領域獲不公平優勢，並禁止Google與其他科企的排他合約等。