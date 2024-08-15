騰訊音樂遭劈目標價 股價瀉18％

恒指回落 滬股半年低

至於昨日市況方面，港股先升後回，恒生指數高開59點後，最多曾升80點，高見17,254點，隨即掉頭向下，跌幅一度擴大至118點，低見17,055點，尾市跌幅收窄，最終收報17,113點，跌60點，5連升後斷纜。國企指數跌24點或0.4%，報6,025點；科技指數跌33點或0.99%，報3,395點。全日成交再縮近4%至僅680.62億元，繼續「抖暑」；南下「北水」更轉淨流出，涉資10.4億元，為本月以來第3個交易日錄淨賣出。