騰訊音樂遭劈目標價 股價瀉18％
恒指回落 滬股半年低
至於昨日市況方面，港股先升後回，恒生指數高開59點後，最多曾升80點，高見17,254點，隨即掉頭向下，跌幅一度擴大至118點，低見17,055點，尾市跌幅收窄，最終收報17,113點，跌60點，5連升後斷纜。國企指數跌24點或0.4%，報6,025點；科技指數跌33點或0.99%，報3,395點。全日成交再縮近4%至僅680.62億元，繼續「抖暑」；南下「北水」更轉淨流出，涉資10.4億元，為本月以來第3個交易日錄淨賣出。
與港股「鬥靜」的A股市場，滬綜指昨收跌17點，報2,850點，創逾半年新低；深成指收報8,311點，挫98點，創業板指數報1,584點，跌22點。滬深兩市成交合計僅錄得4,775億元人民幣，連續3日不足5,000億元人民幣。
券商紛唱好 萬洲漲8%
獲多間券商唱好的萬洲國際(00288)，逆市收升8.38%，為表現最好藍籌。投行富瑞指，為反映該企的銷售增長，上調其2024至2026年淨利潤預測各24.8%、6.8%及4.3%，目標價上調8.5%至6.74元，評級維持「買入」。摩根大通則認為，萬洲的股息率具吸引力，維持「增持」評級，上調其目標價3.03%至6.8元。
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