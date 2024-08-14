輪商精選：看好美團 留意21328
美團(03690)目前仍未有確定業績公布時間，股價走勢近期相對落後，過去5日累跌約2%，進一步下試近期低位約100元水平。
綜合市場預測，預期美團次季收入或錄15%以上增幅，而經調整盈利料升約30%以上。市場關注在內地宏觀經濟環境不明朗的情況下，美團核心本地商業業務能否保持韌性，當中如何優化用戶及外送車手補貼開支，以及如何增加用戶廣告服務收益等均備受投資者注視。
部署做淡吼24652
輪證資金流方面，好友傾向於105元水平之下進場部署美團好倉，美團好倉周一錄約1,000萬元淨流入，對上一次美團好倉出現較明顯資金流入為8月2日。淡倉方面，截至周一的過去兩日累計淨流出逾900萬元。
如投資者欲趁低吸納好倉，可留意美團認購證21328，行使價135.1元，實際槓桿約6倍，明年2月11日到期。如認為後市仍有下跌空間，可參考美團認沽證24652，行使價101.9元，實際槓桿約6倍，10月23日到期。
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