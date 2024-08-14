宏觀剖析：美衰退憂慮升溫 債市添機遇

美國聯儲局7月份議息會議維持利率不變，但同時暗示可能將於9月減息。聯儲局與其他十國集團（G10）的央行，如英倫銀行和歐洲央行的潛在政策動向，正推動市場的減息預期升溫。

金融市場的主要憂慮已由通脹水平轉向經濟增長。近期美國經濟數據進一步放緩，就業市場開始轉弱，但就業數據被視為滯後指標。市場早前高估經濟「軟着陸」的可能性，現時已大幅上調經濟衰退的預期，或接近今年1月時的情況。

然而，由於市場預計聯儲局將會減息數次，相信美國最終可避過衰退。近期觀察到市場對經濟增長的憂慮已觸發大量交易進行平倉，但同時信貸估值出現改善，信貸息差或反映債市出現更多機遇。

料日央行放慢加息 由於日圓兌每美元近期升值，抑壓未來通脹預期，市場早前未能完全反映日本央行上月加息0.15厘。日本央行此次加息或是向未來加息0.25厘邁出的第一步。日圓近期的升勢已收復自6月以來貶值的幅度，預計利率差異等外部因素，將是影響日圓未來走勢的主要因素，而非外匯干預等特殊因素，尤其是在當前日圓套息交易拆倉潮下，日圓淡倉已大規模削減。

如果日圓於現水平繼續升值，將進一步為通脹帶來下行壓力，這將放慢日本央行將利率上調至中性水平的步伐。鑑於近期的市場波動，日央行進一步調整貨幣政策的步伐或會非常緩慢，這意味着央行政策變化導致環球主權債券孳息率上升的可能性較低，而就業和通脹趨勢將成為更關鍵的影響因素。

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