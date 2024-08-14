專家樓評：購公屋實現零首期上車

公屋住戶入息有限，難以購買私樓，若想圓置業夢，擁有屬於自己的安樂窩，其實亦有辦法，透過房委會推出的「租者置其屋計劃」（租置計劃），現居於租置計劃屋邨的租戶可以快捷、方便及實惠方法，購買其租住單位。

房委會擔保最多借十成 租置計劃由房委會於1998年初推出，讓指定租置屋邨的租戶，以非常優惠及可負擔的價錢購買現時所租住的單位。如租戶在其租約首年內購買其單位，更可有35%的特別折扣優惠；租約第二年內的折扣則為17.5%；租戶在第3年或以後不會再享有折扣。入場門檻更可低至十幾萬元，讓公屋租戶可以輕鬆上車。

除了售價平，計劃另一個最大特色是由於有房委會作擔保，故銀行批核按揭相對寬鬆，現居租戶購買其租住單位，最高更可批出十成按揭，即以零首期上車，業主只需要向房委會支付2,500元的意向金、印花稅、轉讓契據的註冊費及律師費用。

現有39屋邨供住戶認購 另外，還款年期亦可長達30年。假設購入一個50萬元的單位，借十成按揭，按揭年期30年，年利率4.125厘，每月供款僅需2,423元。

如租戶有其他原因需要住更大的單位或其他地方，亦可選擇透過二手市場，購入租置計劃其他未售出的單位，現時房委會提供39個屋邨的出租公屋單位供住戶認購，如有興趣可於房委會官網查看。但要注意，購買二手租置的按揭成數上限比購入現居單位低，於擔保期內的首40年最多可借九成半按揭，第40至50年降低至八成按揭。假設購入一個50萬元的二手單位，需支付2.5萬元首期，借九成半按揭，按揭年期30年，年利率4.125厘，每月供款為2,302元。

除了現有公屋租戶外，其實合資格白表買家亦可以透過居屋第二市場購買租置計劃的售出單位，惟售價及按揭成數有所不同。如對租置計劃的申請手續或按揭上有任何問題，可以向大型按揭轉介公司作詳細諮詢。

經絡按揭轉介首席副總裁 曹德明