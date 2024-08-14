公居屋成交：富榮三房未補價僅售555萬
未補價第二市場近期連錄劈價成交個案，旺角居屋富榮花園三房單位累減約12%後，剛以555萬元售出。
世紀21家天下黎振傑表示，上址為17座低層G室，實用面積約592方呎，去年8月叫價630萬元，減價75萬元沽出，呎價約9,375元。
中原黃達雄稱，大埔居屋逸雅苑A座高層16室，實用面積約566方呎，三房間隔，叫價約450萬元，議價後以第二市場價368萬元轉售，呎價約6,502元。
公屋減幅亦顯著。富誠地產冼俊彥指，黃大仙下邨龍順樓高層2室三房戶，實用面積約572方呎，放盤約兩個月，劈價32萬元後，終以綠表價358萬元成交，呎價約6,259元。
錦鞍苑傳3個月賺65萬
已補價自由市場居屋錄短炒成交。市場消息透露，馬鞍山錦鞍苑C座一個中層單位，實用面積約401方呎，原業主今年4月底才以335萬元購入，市傳剛以400萬元成交，呎價約9,975元，即持貨3個多月帳面賺65萬元，期內升值約19.4%。
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