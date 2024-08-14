PRINCE WESIDENCE全幢轉租

該集團物業發展部銷售及市場經理曾家進表示，項目標準戶型為一房至兩房，實用面積由329至579方呎，另提供特色高層兩房至四房大單位，實用面積963至2,528方呎。因應市場變化，於今年決定將項目出租，本周起招租。