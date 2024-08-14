PRINCE WESIDENCE全幢轉租
新盤競爭激烈，發展商變陣將旗下住宅轉售為租。其士國際(00025)發展、位於何文田太子道西292號的PRINCE WESIDENCE，已屆現樓，提供58伙，昨日公布全幢放租，月租由1.6萬元起。
該集團物業發展部銷售及市場經理曾家進表示，項目標準戶型為一房至兩房，實用面積由329至579方呎，另提供特色高層兩房至四房大單位，實用面積963至2,528方呎。因應市場變化，於今年決定將項目出租，本周起招租。
他續指，首階段推出標準戶型，目標呎租約51至69元，個別租住方案提供家具，不排除稍後會連租約出售部分單位。即日開放現樓單位以供預約參觀，包括12樓A室一房戶，實用面積329方呎，可遠望獅子山景。
ST. GEORGE'S售7628萬
發展商曾指，該盤以精品豪宅為定位，計劃以現樓形式發售。附近亦有多個全新盤，包括名鑽、隆敍，以及太子道西233號項目等。
同區豪宅交投持續，信和置業(00083)等合作發展的何文田加多利山ST. GEORGE'S MANSIONS，昨售出3座2樓A室，實用面積2,087方呎，四房雙套間隔，連一個車位成交價7,628萬元，呎價約36,550元。市場消息指，買家為本地富豪家族。
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