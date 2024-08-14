新盤概況：FINNIE兩示範單位曝光
港島全新盤銷售部署進入最後直路。宏安地產(01243)旗下鰂魚涌FINNIE預計今日開價，昨率先向傳媒開放兩個示範單位。該公司執行董事程德韻表示，連家具無改動示範單位參照25樓D室一房戶為藍本搭建，實用面積270方呎。
該單位以現代簡約風格設計，層與層之間有約3.15米高，玄關設有鞋櫃，開放式廚房附連雪櫃及洗衣乾衣機等家電。睡房特設角窗，有助增加採光。另一個示範單位參照25樓C室搭建，為實用面積361方呎兩房戶。
至於同系的旺角Larchwood，新增上限為成交價2.25%的「無壓輕鬆置業印花稅優惠」。
一手市場昨單日錄逾10宗成交。華懋集團的何文田站瑜一‧天海，最新售出第1B座1樓C室連平台一房特色戶，實用面積317方呎，外連237方呎平台，成交價805.27萬元，呎價約25,403元。市場消息指，買家為本地投資客。
瓏珀山沽兩伙
新鴻基地產(00016)的沙田瓏珀山單日賣兩伙，11周內累沽69伙，套現約13.5億元。最新售出單位包括Crown Tower的17樓C室，實用面積1,494方呎，四房雙套間隔，連一個車位成交價2,720萬元，呎價約18,206元。
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