市建九龍城項目准分期支付地價
市區重建局九龍城啟德道/沙浦道發展項目於日前招標，消息透露，項目將容許發展商分期支付地價，有發展商指，有關安排有助降低投地資金壓力。
5年付清 分紅比例30%
據悉，出價將分為3個階段。第一期為定額5,000萬元的訂金；第二期出價連訂金不少於10億元；第三期將包括出價及設定付款日期，但須於5年內付清。評審準則以價高者得為基礎，並按既定公式計算。而項目將來賣樓收益達到82.5億元，發展商須向該局分紅，分紅比例劃一為30%，以銷售住宅樓面計，每方呎約1.9萬元水平。
資料顯示，項目將於下月20日截標，可建總樓面約51.41萬方呎，預計可提供約810個單位。市建局會撥出超過5,382方呎的淨作業樓面，用作興建一所社區幼兒中心。
希雲下調底價上訴被駁回
此外，金朝陽集團(00878)持有大部分業權的銅鑼灣希雲大廈，曾於4月以底價24.25億元強制拍賣，惟未有承價而收回。集團其後申請下調底價遭拒，遂提出上訴，但有關上訴昨日被駁回，公司表明無意於即將舉行的第二次強拍中投標。
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