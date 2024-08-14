市建九龍城項目准分期支付地價

5年付清 分紅比例30%

據悉，出價將分為3個階段。第一期為定額5,000萬元的訂金；第二期出價連訂金不少於10億元；第三期將包括出價及設定付款日期，但須於5年內付清。評審準則以價高者得為基礎，並按既定公式計算。而項目將來賣樓收益達到82.5億元，發展商須向該局分紅，分紅比例劃一為30%，以銷售住宅樓面計，每方呎約1.9萬元水平。