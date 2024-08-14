迷你戶冧價重災

曉悅劈至280萬沽 翰林峰傳貶32% 本港二手樓價跌勢未止，半新盤迷你單位一直是「重災區」。長沙灣曉悅開放式單位減價後以280萬元售出，原業主持貨約10年帳面仍蝕71.5萬元。西營盤翰林峰連錄貶值個案，開放式戶市傳以448萬元轉手，約7年帳面跌價逾32%。

美聯黃椿璿表示，上述單位為曉悅低層C室，實用面積約193方呎，叫價295萬元，減價15萬元獲區內客購入，呎價約14,508元。原業主於2014年12月以351.5萬元購入，帳面貶值約20.3%。

翰林峰業主近日紛紛以低於購入價沽貨。市場消息透露，該盤5座中層單位，實用面積約230方呎，成交呎價約19,478元。原業主2017年一手購入，帳面虧蝕逾210萬元。

海殿大廈銀主盤4客爭購 市區樓受追捧，環亞物業拍賣昨共賣出5項住宅物業，有3個為市區銀主盤。其中，翰林峰2座高層A室海景戶，實用面積約330方呎，獲4客爭購，終搶高36萬元，以686萬元賣出，呎價約20,788元，較5年前原業主買入價貶值約37%。銅鑼灣海殿大廈低層連平台戶，連租約開拍，有3至4組客競投，終以566萬元沽，呎價約9,481元。土瓜灣立基大廈低層G室亦以340萬元拍出，呎價約7,606元。

另外，消息稱，鴨脷洲倚南中層實用面積約320方呎單位，市傳成交價488萬元，呎價約15,250元，較2015年一手價帳面低約26.7%。

新界也錄蝕賣成交。世紀21天生置業黃偉杰表示，屯門帝御‧金灣3座低層11室，實用面積約211方呎，放盤一年，減價48萬元，以260萬元成交，減幅約15.6%，呎價約12,322元，約兩年樓價帳面貶值約14.5%。

美聯吳立輝指，大埔白石角嘉熙9座高層J室一房戶，實用面積約336方呎，以510萬元沽出，呎價約15,179元，約4年帳蝕158.9萬元。

太古城撻訂重售賣平35萬 大型屋苑做價同時尋底。中原張光耀表示，鰂魚涌太古城金楓閣中層C室套三房戶，實用面積約897方呎，5月曾以1,373萬元售出，買家以私人原因終止交易，重新以1,470萬元放售，減價至1,338萬元沽出，呎價約14,916元，約3個月賣平35萬元。

置安居蘇永耀稱，屯門新屯門中心3座中層海景戶，僅以370萬元成交，呎價約8,132元，較2021同室較低層單位做價達550萬元，跌價約32.7%。

半新盤迷你單位貶值成交