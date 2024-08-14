簡訊一覽
●陽光房地產基金(00435)公布，截至今年6月底止年度，收入增長5.99%至8.3億元，但由於計息負債財務成本急升，可分派收入減少12.18%至3.33億元，6月底寫字樓及零售物業整體出租率分別降至91.3%及92.2%。因財政年度結算日由6月30日改為12月31日，董事會通過第二次中期分派每基金單位9.1仙，過去12個月累計分派18.1仙。
●中國光大水務(01857)今年上半年收入按年增長8.77%至33.52億元；純利按年跌8.07%至5.81億元，擬派中期息每股6.09仙。
●中國利郎(01234)今年上半年收入按年增長7.3%至16億元（人民幣‧下同），純利按年升3.57%至2.8億元；每股派中期息13港仙及特別息5港仙。
●都市麗人(02298)發盈喜，預期今年上半年純利按年增長不少於兩倍，主要由於電商業務拓展、有效的成本控制和效率提升、位於東莞市鳳崗鎮的產業項目完成交付並於期內入帳。主席鄭耀南稱，考慮到集團持續盈利，董事會將積極重啟派息。
●長虹佳華(03991)今年上半年收入按年升13.71%至192.86億元，純利1.64億元，大致持平；不派中期息。
●新世界發展(00017)上周五購買、贖回並注銷4,585.5萬美元的新世界中國地產票據，以及逾1.08億美元的永續債券。
●飛達帽業(01100)發盈警，預期今年上半年純利按年跌不少於40%，原因在於期內使用內部資源完成建設墨西哥新工廠及倉庫，以及全球宏觀經濟疲弱。
●偉源控股(01343)發盈警，預測今年上半年純利將按年大跌70至90%，原因在於道路銑刨及重鋪服務收益減少、整體毛利率下跌，以及分佔合營企業虧損增加。
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