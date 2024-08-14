英失業率降 工資增長放緩

英國國家統計局（ONS）公布，按國際勞工組織（ILO）標準，經季節調整後（下同）截至今年6月底止3個月失業率降至4.2%，勝市場預期的升至4.5%。期內，不包括獎金的平均工資按年增長放緩至5.4%，乃近兩年來最弱升幅，惟符預期。數據公布後，英鎊昨曾見1.283美元，升0.5%，為十國集團表現最好貨幣。

期內，就業人數激增97,000人，遠高於預期的3,000人增幅。就業率全面上升，只有16至17歲的就業人口在季內大跌。ONS指薪酬增長仍強，收入增速續快於物價上升。數據反映在企業加強招聘後，英國失業率意外下降，可見當地經濟潛力，或令英倫銀行轉向減息的政策變得複雜。

另一方面，澳洲國民銀行（NAB）調查顯示，澳洲7月企業現況指數按月由4升至6，略低於長期平均水平；當中就業指數從零回升至7，銷售指數從11回落至9。至於波動性較大的商業信心指數跌兩點至一。

調查又發現，隨着採購成本和產品價格增長放緩，價格壓力降溫；次季產品價格通脹率維持0.7%，確認6月的放緩趨勢；採購成本當季僅增1.1%，與疫情前速度相若。澳元昨曾見0.6613美元，升0.42%；兌港元曾報5.15，升0.34%。

新西蘭淨移民16月最少 新西蘭統計局數字顯示，截至今年6月止12個月淨移民人數降至7.32萬人，與經修正後截至5月止12個月的8.37萬人對比有所下降，是自去年2月以來最低水平。去年10月，當地淨移民人數曾達到新高的13.66萬人。

另截至6月止12個月內有5.53萬名新西蘭公民淨出境，人數創新高；約38%離境公民介乎18至30歲，當中一半前往澳洲；期內新西蘭淨入境人數為12.85萬人，較去年10月近18萬人的高位回落。