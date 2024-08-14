華為傳10月交付新AI晶片

消息指，飽受美國打壓的中國招牌科技企業華為近幾個星期正在測試最新的人工智能（AI）晶片「昇騰910C」，還向潛在客戶介紹，它的性能拍得住AI晶片霸主英偉達（Nvidia）為中國特製、但至今尚未有貨的「閹割版」AI晶片「H100」。

據了解，抖音母企字節跳動等企正與華為就採購「昇騰910C」展開初步磋商，訂單應該超過7萬，總值約20億美元（約156億港元），華為希望最快10月發貨，同時為新款晶片囤積高頻寬記憶體（HBM），又叫代工廠和供應商預留更多部件，因為增產恐縮短其使用壽命，採購又恐變得更難。

英偉達正為中國開發另一款「閹割版」晶片「B20」，半導體產業研究機構SemiAnalysis的專家表示，「昇騰910C」的性能優於「B20」，一旦美國再度收緊對華AI晶片出口管制，令「B20」泡湯，英偉達在中國的市場份額有急劇萎縮之虞。

美銀料半導體股年底回升 券商美銀相信，半導體板塊今年底迎來「第二春」，英偉達是「反彈市」首選之一，亦看好博通（Broadcom）和晶片生產監測儀器公司科磊（KLA）。然而，由於9月傳統上是費城半導體指數表現最差的月份，所以短期仍要保持耐心。

瑞銀不改英偉達的「買入」評級，目標價維持150美元，比周一收市高37.58%，預計採用新一代Blackwell技術的晶片，出貨頂多延遲4至6周，「主要客戶應該在2025年4月左右獲得第一批Blackwell。」市場亦低估英偉達的增長動力，瑞銀與客戶討論後認為，2026年「似乎會再度加速」，況且AI實驗室仍在擴大和延長服務承諾。