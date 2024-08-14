期油漲逾4%後回軟 金價望闖2500關

中東局勢加劇緊張下，國際油價及黃金價格均反彈。紐約期油價格周一升逾4%至每桶80美元水平後，昨日略為回軟，在79美元水平上落；布蘭特期油則處81美元水平整固。反觀黃金價格走勢堅挺，在避險資金追捧下，現貨金價昨日曾見每安士2,476美元後回軟，在2,460美元水平徘徊，分析指後市有望挑戰2,500美元大關。

除了地緣政治風險外，石油輸出國組織及盟友（OPEC+）表示，中國經濟增長前景不明，對全球石油需求構成壓力，將今年全球石油需求增長預測下調13.5萬桶至每日211萬桶。市場正觀望本周出爐的美國通脹數據，以確定美國聯儲局的利率路徑。

金價方面，雖然今年已經升近20%，但在美元需求放緩的背景下，黃金正以積極的基調拉開本周的升勢序幕。事實上，除了美國降息預期外，金價還受到央行買金和中國消費者的強勁需求支持。世界黃金協會最新報告顯示，今年7月全球黃金交易所買賣基金（ETF）經歷自2022年4月以來最強勁的一個月，當月吸引了37億美元的資金，為連續第3個月資金流入。此外，美國當局指伊朗及其中東代理人可能在本周發動重大襲擊，消息刺激避險需求急升，支撐金價表現。

比特幣現見底信號 至於有數碼黃金之稱的比特幣（Bitcoin），CryptoQuant分析師Burak Kesmeci指出，比特幣NVT黃金交叉指標（Bitcoin NVT Golden Cross）顯示，在經歷上周的暴跌後，比特幣出現今年第3次底部信號，或許市場可能還會繼續下跌，但最終比特幣將反彈。

NVT GC指標在今年已經成功預判兩次市場底部，分別為1月18日，NVT GC為負2.78，比特幣見4.1萬美元，後來上漲78%；7月12日，NVT GC為負3.7，比特幣見5.7萬美元，後來上漲23%；8月7日，NVT GC為負2.36，比特幣見5.5萬美元，且看今次的底部信號是否準確。惟他補充，也不是說每次NVT GC指標進入該區域後就會立即反彈，可能還會需要些時間震盪，故得小心波動風險。

惠譽削以色列信貸評級 另一方面，國際信貸評級機構惠譽下調對以色列的長期外幣發行人違約評級，由「A+」降至「A」，展望「負面」，除反映持續於加薩的戰事、地緣政治風險升溫等因素，以色列公共財政已受影響，預計今年財赤相當於國內生產總值（GDP）7.8%，中期債務相對GDP水平將保持在70%以上；且料加薩衝突可能會持續到2025年，並有可能擴大到其他戰線。

惠譽預測，以色列明年財赤相當於GDP的4.6%，若戰事延續至明年，財赤將會擴大；料以色列政府將永久地增加軍事支出，有關開支佔GDP比例較疫前高1.5個百分點。