擬檢討加息決定 日圓弱見5.26港元

日股飆千二點 返冧市前水平 日本央行上月出乎預期加息兼縮減買債規模，導致日圓走勢以至環球金融市場大幅波動，極其影響資金走向。經此一役後，有傳日本國會擬於下周五（23日）舉行特別會議，討論日央行上次的加息決定，而會議將由眾議院金融事務委員會主持，並可能邀請行長植田和男列席。不過，日圓兌每美元昨日變動不大，在146至147上落，即折合每百日圓兌港元介乎5.26至5.3算。

反觀日本股市猶如坐了一轉「亡命過山車」，短短6個交易日下墮地獄又重回人間！日股昨日假後復市顯著做好，日經平均指數及東證指數（TOPIX）均以全日最高位收市，重返「黑色星期一」跌市前水平。其中，日經收漲1,207點或3.45%，報36,232點；東證升70點或2.83%，報2,553點。

板塊方面，一眾半導體及汽車等出口股受惠日圓回軟，重新推高大市。半導體設備生產商東京威力科創漲6.16%，收報27,400日圓；愛德萬測試（Advantest）漲7.68%，收報6,237日圓。另東證指數最大權重股豐田汽車收漲3.33%，報2,529日圓。本田及日產各升2.43%及1.85%。

日企商品物價指數升3% 至於日圓上周突然抽升，部分日本對沖股票基金表現受波及。外媒數據顯示，WisdomTree日本對沖股票基金上周流出逾4億美元（約31.2億港元），為2018年以來最大流出量。

分析指，由於該基金過往受惠日本的低利率政策而顯著上漲，惟隨着日央行早前意外加息，導致該基金出現走資潮，一旦日圓繼續走強，相關對沖股票基金的吸引力就會降低。

普徠仕環球股票投資組合專家Daniel Hurley表示，雖然日股早前被過度拋售，卻為投資者帶來增持機會，並密切關注日本通脹，特別是薪酬通脹數據，原因是日央行視之為「經濟走出30年通縮」的關鍵決定因素。

另邊廂，衡量日本通脹壓力的7月企業商品物價指數（CGPI）昨日出爐，按年升3%，升幅較6月擴大0.1個百分點，同時連續第6個月上升。日央行指，7月指數增速加快，主因公用事業補貼結束，推高能源成本。

星上季GDP增2.9%勝預期 事實上，要衡量一個國家的經濟是好是壞，中央銀行如何制訂貨幣政策策略，經濟數據表現往往是重要參考指標。新加坡昨日公布，當地第二季經濟按年增長2.9%，與初值一致，高於市場預期的升2.7%；至於經季節調整後經濟按季增長0.4%，也與初值相同。

新加坡貿工部表示，已經上調今年全年國內生產總值（GDP）增長預測區間，從早前的一至3%，調整為2至3%。當局認為，新加坡外部需求前景在今年餘下時間有望保持韌性，但若然地緣政治和貿易衝突加劇，或者環球央行貨幣政策仍然偏緊，均是左右經濟下行的風險因素。

日圓兌港元近期變化 日經平均指數月內走勢