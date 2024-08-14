騰訊音樂上季純利升29%

由於騰訊音樂自去年第二季起，調整了部分直播互動功能並實施更嚴格的合規程序，導致社交娛樂服務和其他服務收入按年倒退42.83%至17.36億元。不過，佔收入大多數的在線音樂服務收入按年仍增長27.65%至54.24億元，主要驅動因素為在線音樂訂閱用戶規模進一步提升和單個付費用戶人均收入提升。

活躍用戶跌 美股價早段瀉 截至6月底，該平台的在線音樂付費用戶按年增長17.7%，達到1.17億名；而每付費用戶月均收入為10.7元，按年增長10.3%。付費用戶提升「主要受益於高品質的內容、具有吸引力的會員權益，優化的用戶營運和有效的推廣措施」。

惟要留意的是，雖然付費用戶有所增加，但在線音樂服務的月活躍用戶不升反跌，按年減少3.9%至5.71億名；而移動端社交娛樂服務月活躍用戶數目更按年大減31.6%至9,300萬名。公司美國存託股份（ADS）周二早段曾瀉17.66%，折合港元後較香港收市價低逾21%。

騰訊音樂娛樂集團執行董事長彭迦信表示，對行業的長期發展潛力充滿信心，並堅持以穩健的營運節奏和均衡的發展策略來實現的中長期目標。