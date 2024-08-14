中生製藥半年賺30億 增派息

業績公告顯示，中生製藥上半年收入158.74億元，按年升11.13%。其中，抗腫瘤用藥收入53.6億元，按年上升19.5%，佔整體收入33.8%。至於肝病及呼吸系統用藥的收入為20.32億元及17.83億元，前者按年減少11.2%，後者增長5.4%。

至於撇除創新產品，該企亦有11款仿製藥獲國家藥品監督管理局批准上市，整體仿製藥收入在上半年已經實現正增長。整體研發費用佔收入比率為16.2%，按年微跌0.1個百分點。

中生製藥稱，醫藥行業作為關係民生及經濟的支柱行業，已成為中國乃至全球發展最快、且最具發展潛力的領域之一。作為全球第二大醫藥市場，近年中國醫療健康需求快速增長、生物科技不斷取得突破，創新成為推動中國醫藥產業高質量發展的新動力。不過，該企提及，雖然國家不斷深化醫藥衞生體制的全面改革，制約創新的障礙被逐步清除，但目前行業仍處於新舊增長動力轉換的攻關期，整體醫藥製造業復甦偏弱。