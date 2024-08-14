中生製藥半年賺30億 增派息
藍籌醫藥股中國生物製藥(01177)昨日收市後公布中期業績。上半年純利錄30.17億元（人民幣‧下同），按年升1.39倍；每股基本盈利16.39分，派中期息3港仙，按年增加50%。該企股價昨日公布業績前收報2.95港元，無升跌。
業績公告顯示，中生製藥上半年收入158.74億元，按年升11.13%。其中，抗腫瘤用藥收入53.6億元，按年上升19.5%，佔整體收入33.8%。至於肝病及呼吸系統用藥的收入為20.32億元及17.83億元，前者按年減少11.2%，後者增長5.4%。
創新產品收入佔38%
此外，該企提及，今年上半年的創新產品收入達61.3億元，按年增長14.8%，佔收入比重38.6%。期內合共有4款創新產品獲國家藥品監督管理局批准上市，並預計到2026年，已上市創新產品的數量將達25款。
至於撇除創新產品，該企亦有11款仿製藥獲國家藥品監督管理局批准上市，整體仿製藥收入在上半年已經實現正增長。整體研發費用佔收入比率為16.2%，按年微跌0.1個百分點。
中生製藥稱，醫藥行業作為關係民生及經濟的支柱行業，已成為中國乃至全球發展最快、且最具發展潛力的領域之一。作為全球第二大醫藥市場，近年中國醫療健康需求快速增長、生物科技不斷取得突破，創新成為推動中國醫藥產業高質量發展的新動力。不過，該企提及，雖然國家不斷深化醫藥衞生體制的全面改革，制約創新的障礙被逐步清除，但目前行業仍處於新舊增長動力轉換的攻關期，整體醫藥製造業復甦偏弱。
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