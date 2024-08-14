港燈上半年溢利跌3% 天然氣發電佔70%
公用股港燈電力投資(02638)於截至今年6月底止上半年總收入55.72億元，按年升6.55%；股東應佔溢利9.47億元，跌3.56%，折合每股盈利10.72仙。可供分派收入14.08億元，每股份合訂單位中期分派15.94仙，兩者按年皆持平。
5年斥220億拓減碳等設施
由於上半年天氣特別和暖，4月份氣溫錄得歷史新高，加上閏年2月多出一天，使港燈售電量按年增加1.8%。隨着全球燃料價格漸趨穩定，港燈淨電費得以下調。1月淨電費為每度電165.5仙，按年下調31.5仙，減幅達16%。因應工程項目所需的資本投資，基本電費按年上調每度電5仙，至今年的119.5仙。不過，燃料調整費大幅減少，由2023年1月每度電82.5仙下調超過一半至今年6月每度電39.8仙，抵銷基本電費的升幅。
港燈主席霍建寧表示，2019至2023年度發展計劃已順利完成，集團天然氣發電比例進一步增至約70%。未來5年，集團將投入220億元拓展減碳基礎設施和加強其他設施，包括在南丫島興建一台新的380兆瓦燃氣聯合循環發電機組L13，預計在2029年投產。此外，亦正興建3台新的單循環燃油機組取代4台已使用多年的同類機組，明年初製造商開始交付設備，新機組將陸續在2028年前投產。該股昨日收報5.47元，升0.55%。
長江生科盈利大減97%
同系公司長江生命科技(00775)上半年收入按年增加2.19%至26.35億元，但股東應佔溢利大縮97.28%至僅100.1萬元，不派中期息。盈利倒退原因包括財務成本升至1.69億元。於本期末，該公司總負債為68.74億元，借款主要用作收購海外業務，以及為部分海外業務提供一般流動資金，負債淨額對總資本淨額比率為55.07%，較去年底升1.89個百分點。管理層謂，縱然財務成本水平持續不明朗，但公司對改善下半年度之業務營運表現充滿信心。
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