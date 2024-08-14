港燈上半年溢利跌3% 天然氣發電佔70%

5年斥220億拓減碳等設施

由於上半年天氣特別和暖，4月份氣溫錄得歷史新高，加上閏年2月多出一天，使港燈售電量按年增加1.8%。隨着全球燃料價格漸趨穩定，港燈淨電費得以下調。1月淨電費為每度電165.5仙，按年下調31.5仙，減幅達16%。因應工程項目所需的資本投資，基本電費按年上調每度電5仙，至今年的119.5仙。不過，燃料調整費大幅減少，由2023年1月每度電82.5仙下調超過一半至今年6月每度電39.8仙，抵銷基本電費的升幅。