菜鳥攻港快遞 年底擴至逾700自提點

她指，隨着本地對物流需求增加，集團近兩年加大在港的投入，現有倉庫近兩萬方米，約千名物流員工，未來會按客戶的需求，擴大業務產能，包括增聘人手，強調會據菜鳥現有數碼化和科技化能力，提升物流效率和產能。

目前，菜鳥香港已與iHerb、Kicks Crew、MyFood、Skechers、香港貓、91APP等多個知名電商平台及品牌商家有合作。她強調，集團已有多年處理電商大型促銷活動的經驗，有信心現時的物流團隊規模，能處理較日常多幾倍的訂單量，確保交付履約與日常接近。菜鳥在港只提供常溫產品配送，未有冷凍配送，並有全港「次日達」的時效承諾。其中，菜鳥EASY寄服務，每日截單時間是下午4時，自提點15元起、送貨上門22元起。