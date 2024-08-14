菜鳥攻港快遞 年底擴至逾700自提點
阿里巴巴(09988)旗下物流公司菜鳥進軍香港本地快遞服務，分別推出「企業對消費者（B2C）」一站式電商物流解決方案及「消費者對消費者（C2C）」菜鳥EASY寄服務。菜鳥香港本地快遞負責人朱銳表示，服務將分階段推出，目前已覆蓋約80個自提點，今年底將擴展至旗下全部、逾700個自提點。
服務承諾「次日達」
她指，隨着本地對物流需求增加，集團近兩年加大在港的投入，現有倉庫近兩萬方米，約千名物流員工，未來會按客戶的需求，擴大業務產能，包括增聘人手，強調會據菜鳥現有數碼化和科技化能力，提升物流效率和產能。
目前，菜鳥香港已與iHerb、Kicks Crew、MyFood、Skechers、香港貓、91APP等多個知名電商平台及品牌商家有合作。她強調，集團已有多年處理電商大型促銷活動的經驗，有信心現時的物流團隊規模，能處理較日常多幾倍的訂單量，確保交付履約與日常接近。菜鳥在港只提供常溫產品配送，未有冷凍配送，並有全港「次日達」的時效承諾。其中，菜鳥EASY寄服務，每日截單時間是下午4時，自提點15元起、送貨上門22元起。
中通快遞北汽簽戰略合作
此外，同業中通快遞(02057)與北汽集團昨日公布簽署戰略合作框架協議，雙方將在物流及供應鏈業務合作、車輛購置等方面推進深層次合作，並共同提升核心競爭力。雙方亦將拓展在數碼化物流及科技板塊的合作，利用物聯網、人工智能（AI）、大數據等技術，探索數碼化運輸、智能倉儲、分撥產線自動化等解決方案，提升雙方數碼化水平，並將加強人才交流培訓領域合作。
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