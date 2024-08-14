萬洲料下半年消費恢復

對於內地豬價上半年持續上升，萬洲國際主席萬隆坦言，豬價偏高壓抑消費需求，但相信下半年消費需求會有所恢復。集團行政總裁郭麗軍補充，下半年屬銷售旺季，料肉製品銷量靠穩。儘管上半年肉製品銷量按年減少6%，但業務在中國、北美及歐洲的經營利潤均有增長。

肉製品經營溢利佔99% 萬洲今年上半年肉製品銷量按年下跌6%至150.1萬公噸。市場佔比方面，中國業務佔集團收入及經營利潤約31.7%及39.2%，美國及墨西哥佔集團收入及經營利潤比重為54.3%及47.7%，其餘收入及經營利潤主要來自歐洲業務。期內，生物公允價值調整對損益的影響淨額為收益9,600萬美元；另資本開支為3.49億美元，按年減少22.09%。

期內，肉製品的經營溢利貢獻11.37億美元，按年升6.46%，佔集團經營溢利比重達99.73%。其中，中國、美國及墨西哥，以及歐洲分別貢獻4.6億美元、6.14億美元及6,300萬美元，按年分別增長1.54%、6.22%及70.27%。豬肉業務表現改善，錄經營利潤約9,500萬美元，去年同期錄經營虧損4.09億美元，主要原因是豬肉產品價值上升、生豬飼養成本下降、養殖和屠宰的經營效率提升及成本控制見效，加上確認若干保留員工抵免。

匯兌因素影響期內各市場表現。單計肉製品業務，期內收入按年減少2.4%至64.91億美元。其中，中國的收入減少13.4%是因為銷量下降，以及貨幣換算不利。在美國，由於肉類價值上升帶動平均售價上升，抵銷了銷量下降，收入維持穩定。在歐洲，收入上升14.1%，主要受惠於銷量增加及平均售價提升所致。

萬氏解釋，內地生豬飼養費佔比高，推高生豬價格，特別是7月及8月，9月的飼養費會大幅減少，第四季除運費上升外，相信豬價會下降。

雙匯續檢視預製菜 集團執行董事兼河南雙匯投資總裁馬相傑指出，綜合市場基本面及分析，預測今年下半年豬價較上半年高，惟下半年豬價會呈下行趨勢，全年平均豬價高於去年，明年初豬價會明顯下降。

至於雙匯發展早前表示會加快推進預製菜業務發展。馬氏透露，上半年預製菜量逾5,000噸，未來會持續檢視預製菜的產品，強調預製菜是公司下一步發展方向之一，但發展速度不會很快。

萬洲中期業績摘要 萬洲股價年內走勢