美7月生產物價升2.2％ 道指曾漲294點

美國PPI按年變幅

美國通脹壓力消退，反映上游物價的7月生產物價指數（PPI）按年升2.2%，低過預期；撇除食品及能源後的核心PPI按年升2.4%。美股方面，3大指數於周二早段向好，道指曾升294點，報39,651點；標指升54點，報5,399點；納指升278點，報17,059點。

展望後市，加拿大皇家銀行財富管理將美國及全球股市的評級降為中性，建議在股票投資組合中採取防守型的部署，重點關注高品質的派息股票。固定收益方面，美國債市的評級亦維持在中性，由於美國和全球經濟風險仍然適度偏高，目前該行仍偏好主權債多於企業債。

存續期方面，該行減少了短期國債，轉而增加7至10年期國債的配置。在基本預測下，估計聯儲局在9月會減息0.25厘，至於會否大手減息0.5厘，要視乎9月初公布的非農就業及失業率數據。

家得寶業績展望曳 企業消息方面，家得寶公布截至7月28日止的一季業績，期內收入按年微增0.6%至431.75億美元；淨利潤倒退2.1%至45.61億美元。上季同店銷售按年跌3.3%，單計美國分店跌幅更達3.6%。

家得寶的業績展望亦同樣疲弱，預測全個財政年度的同店銷售會下跌3至4%，甚至直言「4%的下跌意味着消費者需求正面臨更大的壓力」。至於全年整體收入增長僅介乎2.5至3.5%，每股盈利倒退約2至4%；年內大約有12家新店開張。家得寶股價早段曾跌1.82%。

美上月財赤1.9萬億 另外，美國財政部報告顯示，聯邦政府於7月錄得財政赤字規模為2,437.41億美元（約1.9萬億港元），創下歷史同期的第二高紀錄，僅次於2021年7月，較去年同期增長10.39%。月內聯邦政府的收入為3,303.77億美元，開支為5,741.19億美元，包括808.09億美元用於淨利息支出，這部分開支有相當一部分會支付給持有大量美債的聯儲局，然後聯儲局每年都會把賺到的利息上繳給聯邦政府。

單就7月而言，社會保障佔了政府開支最大部分，涉及1,232.42億美元，佔總開支約21.46%；而於截至9月底止的財政年度內，首10個月聯邦政府累積收入4.08萬億美元，開支5.6萬億美元，財政赤字1.52萬億美元。