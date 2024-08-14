碧桂園服務料半年少賺42% 股價跌
上季遭剔出藍籌之列的碧桂園服務(06098)又發盈警，料截至今年6月底止6個月未經審核純利約13.6億至15.5億元（人民幣‧下同），按年大降34.07至42.15%；剔除關聯方貿易應收款減值撥備後的核心淨利潤約17億至18.7億元，按年亦跌29.68至36.92%。同時，預期上半年未經審核的經營活動所得現金淨額為不低於一億元，遠低於去年底的46.14億元。業績告急下，該企股價昨日受壓，收市報4.44港元，跌5.33%，重返近4個月前收市低位。
憂全年業績 瑞銀嗌沽
據公告，碧服預期上半年將錄未經審核綜合收入約209億至212億元，比去年同期207.33億元略增。但由於對信用風險顯著上升的客戶貿易應收款，增加了計提信用減值損失、財務投資相關收益下降以及不同業務毛利率下降，料期內綜合淨利潤錄約14.7億至16.5億元，按年挫約33.69至40.93%。為此，該企將完善風險項目全周期管控、積極化債追回風險客戶歷史應收款、強化信用政策管理等措施，及計劃盡快完成相應財務投資的處置及回收等。
瑞銀認為，由於內地物業管理行業正面臨利潤率下行壓力，加上其對關連開發商碧桂園(02007)應收帳款風險存在不確定性，因此該行仍對碧服的減值風險及利潤率惡化情況感到擔憂。該行擔憂碧服全年盈利有下行壓力，故重申予其「沽售」評級。
遠洋首7月銷售挫47%
碧服的現金流方面，綜觀淨利潤下降及應收款增加等因素，集團預計，截至6月底經營活動所得現金淨額顯著下降。未經審核銀行存款、現金及現金等價物總額則料不低於122億元，比去年底略跌。儘管如此，集團估計以上變化屬短期階段性的影響，尤其是已針對重點客戶應收帳採取積極回款措施並見效，相應措施將在未來轉化帶來現金流入，同時集團將提升總資產周轉率，及將實施嚴謹的資金營運與帳期管理，力爭在年內逐步改善經營活動所得現金流水平。
恒大同系的恒大物業(06666)更發盈警，料上半年綜合收入按年略增至約62.2億元，惟淨利潤料降約37%，去年同期淨利潤約7.9億元，下跌主因稅收滯納金等非經營性支出，及採用更謹慎的收入確認方式所致，而非業務營運造成。
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