碧桂園服務料半年少賺42% 股價跌

據公告，碧服預期上半年將錄未經審核綜合收入約209億至212億元，比去年同期207.33億元略增。但由於對信用風險顯著上升的客戶貿易應收款，增加了計提信用減值損失、財務投資相關收益下降以及不同業務毛利率下降，料期內綜合淨利潤錄約14.7億至16.5億元，按年挫約33.69至40.93%。為此，該企將完善風險項目全周期管控、積極化債追回風險客戶歷史應收款、強化信用政策管理等措施，及計劃盡快完成相應財務投資的處置及回收等。

遠洋首7月銷售挫47%

碧服的現金流方面，綜觀淨利潤下降及應收款增加等因素，集團預計，截至6月底經營活動所得現金淨額顯著下降。未經審核銀行存款、現金及現金等價物總額則料不低於122億元，比去年底略跌。儘管如此，集團估計以上變化屬短期階段性的影響，尤其是已針對重點客戶應收帳採取積極回款措施並見效，相應措施將在未來轉化帶來現金流入，同時集團將提升總資產周轉率，及將實施嚴謹的資金營運與帳期管理，力爭在年內逐步改善經營活動所得現金流水平。