港中小企信心兩年最弱 逾半看淡消費

反映本地中小企營商信心的渣打香港中小企領先營商指數，在今年第三季回落4.8至42.5，是2022年第三季以來最低水平。對此，生產力促進局指出，今年第三季香港經濟的復甦幅度比預期為慢，而且超過一半的受訪企業反映客戶消費意欲下降，服務業等第三產業尤其受到衝擊。

地產資訊金融業跌幅大 本季綜合營商行業指數方面，11大行業中，只有建築業輕微上升，升幅為1.8，其餘10個行業均下跌。其中，地產業大幅回落15至37.3，而資訊及通訊業和金融及保險業分別錄得9.8及7.5跌幅。

渣打銀行（香港）大中華區高級經濟師劉健恆表示，目前宏觀環境存有多項不明朗因素，加上「不得不承認香港有內在因素」需要關注，市場信心仍然偏弱，儘管減息預期升溫，有助改善中小企營商信心，但認為現時毋須急於調整香港全年經濟預測，維持全年2.6%增長。

他又指，香港今年首季及次季經濟分別增長2.8%及3.3%，主要由出口推動，而服務出口表現差強人意，反映旅遊、零售、餐飲仍有挑戰。即使第三季及第四季表現持平，全年平均也有約3%增長，相信只要下半年經濟不出現收縮，可以達到現有預測。

市場對減息預期升溫，有34%受訪中小企預計於未來半年會開始減息周期，27%預計於7至12個月內發生，另有26%預計於一年後發生。

渣打估美今年減息3/4厘 劉氏預料，美國聯儲局分別在9月、11月及12月各減0.25厘，全年減息0.75厘，而明年的減息步伐將加快，高峰期在明年初出現，當中一至兩次下調幅度或達0.5厘，上半年共減息1.25厘，而下半年減0.5厘，房地產等對息口敏感的行業將會受惠。

不過，他提到，減息後，出口是否能繼續成為香港經濟增長「火車頭」成疑問，尤其是美國11月進行總統大選，不排除有部分訂單提前出貨，以應付潛在的關稅風險，推高短期出口表現，故需留意之後的出口表現。另減息對本港房地產市場有多大的提振作用，屆時財富效應可否帶動餐飲、零售等行業，也有待觀望，但認為減息會令強勢的美元回落，有助吸引旅客來港，以及緩解港人購買力外流的情況。

中小企對第三季生意的信心下跌，但有92%中小企預期整體投資額維持不變或上升，特別是零售業、住宿及膳食服務業、專業及商用服務業。

中小企營商指數急跌