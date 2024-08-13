股市估市：港股短線聚焦科技龍頭業績

上星期的日圓拆倉潮加上憂慮美國經濟衰退，一度引發環球股災。不過，市場憂慮的拆倉潮似乎正在減弱，美股3大指數上周跌幅大幅收窄。儘管日圓兌每美元仍處於147偏強的水平，但一周已回調400點子。

日本央行零利率政策，令日圓一直是最受歡迎的融資貨幣，借日圓投資成為過去40年日本政府和金融機構的常規操作。截至3月，日本銀行的外幣貸款金額達到一萬億美元，跨境日圓貸款增長大多出現在銀行間市場，估計是外國機構投資者對日圓融資套利交易。

日圓拆倉潮再現機會微 至於日本投資方面，期內國際淨投資額達到487萬億日圓（約3.4萬億美元），比3年前增加了17%。顯然，這大部分來自外匯儲備，可見傳統資產管理公司的投資組合套息交易並不是最大的一塊。似乎進行大規模套息交易是日本政府自己。日本坐擁1.8萬億美元的政府養老投資基金，要在日本股市或債市找回報，何等困難？故認為儘管日本央行已加息，但融資利率仍然很低，只要日本央行政策不是持續加息，相信套息交易依然存在。

另有分析指，日本政府未來的套息交易規模仍然很大，由於日本政府的資產負債表總值約為國內生產總值（GDP）的500%或20萬億美元，這筆資產負債表就是一筆巨大的套息交易。再者，在日本股市遭遇了1987年以來最嚴重的崩盤後，日本央行副行長內田真一承諾在市場不穩定時不會加息，以此來安撫投資者，日圓迅即回軟。目前估計短期再出現上周日圓拆倉的衝擊機會不大，而出現上周初的股災或已成過去。

須兼顧內地經濟數據 港股方面，國家統計局將在周四公布7月規模以上工業增加值、社會零售銷售、房地產投資、失業率等一系列經濟數據。人民銀行在下半年工作會議提出，繼續實施穩健的貨幣政策；加大金融對實體經濟的支援力度，着力惠民生、促消費；保持流動性合理充裕，保持社會融資規模、貨幣供應量等。港股上周表現較外圍反應不一，影響明顯較少，從另一角度看，港股相關的是A股，港股看的基本面是內地經濟情況，所以數據好與壞將影響港股會否再向下測試16,500點。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒（作者為註冊持牌人士）