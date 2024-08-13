產經

FINNIE最快今開示範單位

程德韻（左）指，FINNIE銷售準備如火如荼，最新推出巴士車身廣告。 程德韻（左）指，FINNIE銷售準備如火如荼，最新推出巴士車身廣告。
程德韻（左）指，FINNIE銷售準備如火如荼，最新推出巴士車身廣告。
宏安地產(01243)的鰂魚涌芬尼街FINNIE，預計今日率先對傳媒開放示範單位。該公司執行董事程德韻表示，項目距離港鐵鰂魚涌站B出口僅約15秒步程，周邊設有多個巴士站，住戶可快捷地往返各區，部分路線可直達港珠澳大橋香港口岸及香港國際機場等。
Seasons Bay 3期沽3伙
截至昨日，今年一手成交量已突破一萬宗，貼近去年全年交投量水平。信和置業(00083)等合作發展的何文田ST. GEORGE'S MANSIONS，過往售出大單位為主，昨首錄兩房戶成交，為1座21樓C室，實用面積764方呎，成交價2,544.12萬元，呎價約33,300元。新鴻基地產(00016)的天水圍Wetland Seasons Bay第3期，昨連沽3伙，成交額共逾1,988萬元。
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