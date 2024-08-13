新盤概況：MIAMI QUAY I開放現樓示範戶

黃光耀（左）稱，MIAMI QUAY I已屆現樓，累售100伙。右為余麗珠。

由會德豐地產牽頭發展的啟德MIAMI QUAY I，開售至今累售100伙，總成交金額逾11.1億元，對外開放全新現樓示範單位以供參觀。該公司副主席兼常務董事黃光耀表示，項目為部分單位提供180天現金優惠付款計劃，方便買家有充裕時間靈活調配資金。

PARK SEASONS周五賣 他續指出，該盤現時平均成交呎價約2.45萬元。2月底撤辣後至今，有約六成買家具內地背景，或屬海外回流人士。會地助理董事兼總經理（商務）余麗珠表示，全新現樓示範單位為2座11樓D室兩房戶，實用面積457方呎，室內家具及布置以大地色系為主調，設有開放式廚房。

至於同系的將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，落實周五發售148伙。其中70伙屬首推的2B座單位，折實售價約453萬元起，折實呎價約13,997元起。發售當日分兩組揀樓，優先的01組別須購3至6個指定單位，另一組可購一至兩伙，截票時間為當日下午1時。該系列項目累售784伙。

MIAMI QUAY I現樓單位2座11樓D室，實用面積457方呎，設三合一露台。