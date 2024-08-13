NOVO LAND呎租52元 料新高

本港住宅租賃市場氣氛熾熱，屯門兆康NOVO LAND第1A期迷你單位以每方呎近52元租出，料創屋苑新高，租金回報率高見逾4厘。

美聯李進豪表示，上述樓盤連錄兩宗租賃理想價成交，其中第1A期1座低層H室，實用面積235方呎，採開放式房設計。據悉，單位以每月12,200元租出，呎租約51.9元。資料顯示，業主2022年以363.8萬元購入單位。

另一成交單位為同期2座低層F室一房戶，實用面積304方呎。據悉，單位以13,500元租出，呎租約44.4元，創屋苑同類型單位新高價。資料顯示，業主2022年以432.1萬元買入單位，租金回報率逾3.7厘。

內地客1.8萬租御海灣II 此外，祥益黃慶德透露，同區半新盤御海灣II的1座低層連平台兩房特色戶，實用面積448方呎，獲內地客以1.8萬元承租，並一次過支付一年租金，月租創屋苑同類型新高，呎租約40.2元。業主今年才以約838萬元購入，租金回報約2.6厘。