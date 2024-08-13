上車盤劈價掟貨

第一城兩房輸129萬 河畔再穿3球 本港二手樓價急瀉，業主睇淡後市，未待減息已先行蝕賣離場，私宅樓價低至兩、三百萬元有交易。沙田第一城兩房單位最新劈價至350萬元沽出，持貨約5年帳面仍蝕129萬元。沙田河畔花園做價亦再穿「3球」，約5年帳面勁貶逾36%。

藍籌屋苑售價尋底。美聯黃錦瀚表示，上述沙田第一城45座低層B室，實用面積約284方呎，原則兩房間隔，早前曾叫價380萬元放售，原業主睇淡後市，為求出貨，再減價30萬元才獲承接，呎價約12,324元。單位於2019年10月以479萬元購入，帳面貶值約26.9%。

同區另一上車盤河畔花園，入場門檻再跌至「2字頭」。資料顯示，該盤F座一個低層單位，實用面積約242方呎，成交價298萬元，呎價約12,314元。原業主2019年購入價達470萬元，帳面跌價172萬元。區內代理指，上址曾叫價330萬元，市場放盤約兩個月。

麗日閣253萬沽 高位跌39% 事實上，私樓細價樓平價成交增多。市場消息透露，屯門麗日閣中高層C室，實用面積約257方呎，成交價僅約253萬元，料屬該廈2016年新低，呎價約9,844元。資料顯示，同類型單位2018年登記成交價達416萬元，樓價跌約39.2%。

元朗蝶翠峰成交價亦低於400萬元。消息稱，項目12座低層兩房戶，實用面積約501方呎，售價398萬元，呎價約7,944元。單位約7年帳面跌價約14.4%。

另外，中原黎宗文稱，沙田翠湖花園E座低層4室，實用面積約680方呎，三房間隔，叫價約750萬元，議價後以665萬元易手，呎價約9,779元。原業主於2017年以718萬元購入，持貨約7年，帳面蝕約53萬元，單位貶值約7.4%。

西灣河盤減28% 呎售$7042 港島樓市況亦差。世紀21溢榮郭少玲指，西灣河萬康大廈高層I室，實用面積約426方呎，現為3間套房，去年3月叫價420萬元，今年5月調整至350萬元，終連租約以300萬元售出，累積減幅約28.6%，呎價約7,042元，以現時月租約1.65萬元計，租金回報約6.6厘。

中價樓業主都不惜蝕讓離場。紅磡海逸豪園連錄損手個案。中原吳國豪表示，屋苑2座中層D室，實用面積約529方呎，兩房間隔，最新以835萬元沽出，呎價約15,784元，原業主於2017年9月以900萬元買入，約7年帳面需蝕65萬元。

二手上車私樓低價成交實錄