簡訊一覽
●內地物業交易平台貝殼(02423)截至今年6月底止6個月純利23.33億元（人民幣‧下同），按年跌約42%；不派中期息。該公司擴大了現有股份回購計劃規模，從原來的20億美元增至30億美元，回購期限亦延長至2025年8月31日。
●復旦張江(01349)截至今年6月底止6個月收入按年減少21.93%至4.08億元（人民幣‧下同），純利按年增長2.97%至7,047.3萬元；擬派中期息每股0.02元。
●重慶機電(02722)發盈喜，預估今年上半年純利按年增長40至50%，主要由於投資收益增加。
●雲南水務(06839)發盈警，料上半年股東應佔虧損介乎7億至9億元人民幣，主要由於營業收入減少，預期信貸撥備及商譽減值撥備增加。
●紫金礦業(02899)旗下子公司擬斥資約3億美元收購加國上市企業旗下位於秘魯的金礦場權益，據報面臨加國政府的國家安全評估，紫金子公司為此入稟法院，要求裁定加拿大政府無法理基礎進行相關國安審查。
●金管局公布，因應負責營運轉數快系統的香港銀行同業結算有限公司計劃於8月18日（周日）凌晨1時至早上11時，就轉數快進行系統提升，轉數快系統將於此時段內暫停服務。
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