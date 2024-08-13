Tesla傳停售平價卡車 貴版庫存堪憂

美國上市電動車生產商特斯拉（Tesla）據報已在網站停止展示電動卡車（Cybertruck）最便宜版本，並即時推出近10萬美元版本接受預訂，最快本月交付。分析指貴價版庫存令人憂慮。

蔚來理想或取消優惠 該最便宜版本每輛售價6.1萬美元，續航距離250英哩，目標明年開始交付。新推出的99,990美元雙引擎版本續航距離318英哩，三引擎版本Cyberbeast則於10月起供應，售價每輛119,990美元。

業界指出，內地車企在下半年均面臨着壓縮庫存壓力，目前最快捷的方式就是減產穩定體系；而優惠力度減少，在某種層面上反映部分品牌努力在經銷商利益和銷量預期之間尋找理性和審慎，因此價格競爭動力減弱。