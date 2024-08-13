Tesla傳停售平價卡車 貴版庫存堪憂
美國上市電動車生產商特斯拉（Tesla）據報已在網站停止展示電動卡車（Cybertruck）最便宜版本，並即時推出近10萬美元版本接受預訂，最快本月交付。分析指貴價版庫存令人憂慮。
蔚來理想或取消優惠
該最便宜版本每輛售價6.1萬美元，續航距離250英哩，目標明年開始交付。新推出的99,990美元雙引擎版本續航距離318英哩，三引擎版本Cyberbeast則於10月起供應，售價每輛119,990美元。
另一方面，在中國的汽車減價促銷戰，消息指近期有「偃旗息鼓」之象。事緣內地多家車企擬收縮優惠幅度及減產穩定價格，其中蔚來(09866)的購車權益「萬元購車補貼」已經結束，內媒引述上海一家蔚來汽車4S店銷售人員表示，從周日起購車補貼取消會使優惠車型在價格上相差至少一萬元人民幣，贈送亦有減少。
此外，有消息指理想汽車(02015)L6現階段貸款利息低至1.99厘兼補貼5,000元人民幣的特別優惠將於今日結束。蔚來及理想股價昨日分別收跌1.5%及1.78%。
業界指出，內地車企在下半年均面臨着壓縮庫存壓力，目前最快捷的方式就是減產穩定體系；而優惠力度減少，在某種層面上反映部分品牌努力在經銷商利益和銷量預期之間尋找理性和審慎，因此價格競爭動力減弱。
內媒引述企查查資料顯示，比亞迪股份(01211)近日公布「原地掉頭向控制方法、設備、介質、控制系統和車輛」相關專利，主要是在車輛原地掉頭時避免電機保護與原地掉頭功能使用場景互相衝突的問題，可避免造成轉向電機成本浪費。
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