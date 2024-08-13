日央行前委員料年內不再加息

日本央行上月議息後宣布加息0.25厘，該央行前委員櫻井真（Makoto Sakurai）表示，該央行今年餘下時間不會再加息。日圓兌每美元昨曾見148.23水平；每百日圓兌港元曾報5.256。

櫻井真向外媒稱，鑑於近期加息後市場動盪以及日本經濟快速復甦的可能性較低，央行相信會觀望一段長時間，不大可能在今年餘下時間再度加息；但不排除央行明年3月可能考慮是否加息。他又批評，日本央行與市場溝通出現問題，才會導致該次加息引發市場動盪。

在貨幣政策正常化過程中，他認為日本央行將利率從近零水平提高至0.25厘是好決策，但這一步耗能巨大，因此央行在進一步加息的問題上，應該觀望一段時間；並強調若金融市場不穩定，央行將不會提高政策利率。

澳央行：經濟預測未明 另一方面，澳洲央行副行長Andrew Hauser在布里斯班舉行的澳洲經濟學會商務午餐會上發表演講時指出，經濟預測存在巨大的不確定性，這亦是央行委員在等待更多經濟數據，同時維持利率不變的原因之一。

Andrew Hauser表示，澳洲通脹一直處於較高水平，部分原因是經濟中的閒置產能較之前想像的要少，不過承認估算結果可能會再次出錯；並指澳洲存在失業率上升速度可能快於預期的風險，同時由於家庭財富預計增長，可能帶動消費出現更強勁的回升。

澳洲央行最新的預測顯示，核心通脹預計要到明年底才會回落至2至3%的目標區間。澳洲第二季核心通脹率為3.9%。