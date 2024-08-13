企業留才宜保心理健康

八成港人曾逃避工作 過勞佔比升逾倍 市場調查發現，大多數香港在職人士深受多重與工作相關的心理健康問題困擾，其中以逃避工作（disengagement）的情況尤為嚴重，48%受訪港人因心理健康計劃告病假，高於全球的33%；反映香港打工仔普遍工作壓力大，心理健康欠佳，需要僱主高度重視並採取相應行動。

僅16%尋專業人士幫助 AXA安盛公布其年度「AXA安盛心理健康研究2024」，以評估全球各地大眾的心理健康狀況。調查在歐洲、美洲和亞洲共16個地區訪問1.6萬人，其中，香港共有769位年齡介乎18歲及以上的在職人士參與研究。研究揭示港人面臨龐大的工作壓力及心理健康挑戰，高達77%香港受訪者表示曾因工作經歷至少一種心理健康問題。此外，有82%受訪者曾以逃避工作來應對心理問題，情況令人擔憂。

研究顯示，49%受訪者表示感到工作過勞（burnout），較去年調查的22%上升超過一倍，但僅16%受訪者尋求專業人士幫助。

涉壓力焦慮專注力降 大部分受訪者曾經歷過度疲勞和精力耗盡（61%）、無法控制的壓力和焦慮（52%）、專注力或決策能力下降（51%）、睡眠障礙（49%）以及飲食失調（39%）等心理健康問題。同時，心理健康挑戰亦嚴重影響受訪者的工作表現，近半受訪者因心理健康原因計劃告病假，41%盡量在家工作避免與同事接觸，38%通過內部調職以轉換工作部門，而有35%受訪者有計劃離職。

調查指，心理健康福利措施有助提高員工留任率，53%受訪者期望向公司反映工作過勞問題後，能夠獲得更積極的回應。此外，63%受訪者認為，儘管現時的心理健康保障有限，但心理健康福利和措施對他們決定是否留任現職非常重要，也反映僱主可以加強對員工在心理健康的支援和保障，以提高員工留任的機會。

AXA安盛首席僱員福利業務及健康策劃總監李蓉表示，幾乎每位在職人士都經受一定程度的心理健康問題困擾，情況令人擔憂。該企希望提升大眾對心理健康的關注，並提供可行的解決方案和治療，鼓勵大眾積極面對心理問題。她透露，正積極開發全新的心理健康產品和服務，以加強客戶以至香港人的抗壓能力，為客戶加強心理健康服務方案的策略。

該企於2021年推出「心理健康網絡」計劃，提供包括日常線上靜觀冥想以及虛擬心理輔導服務等，冀全方位的心理健康支援。李蓉坦言，疫後客戶傾向面對面的諮詢服務，減少使用線上的心理輔導，但考慮到不同客戶的需求，強調無意減少相關的投入；又指近兩年心理健康保險的索賠金額維持相若水平。

心理健康問題影響日常工作表現