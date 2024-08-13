361度半年溢利揚 增派息

兒童業務收益多24% 上半年該企於全國兒童授權銷售網點數目較去年底多5間，至2,550間。兒童業務收益按年增24.22%至11.31億元，佔集團收益按年增0.9個百分點至約22%；分部溢利為4.71億元，上升22.17%；增長主要歸因於服裝及鞋類產品的銷量按年多26%，惟被其平均批發售價減少1.4%所輕微抵銷。

今年4月，該企的海外電商獨立網站正式上線營運，推動電商業務的貢獻按年增16.07%至12.52億元，佔總收益約24.4%。今年「618」網購節期間，該電商平台總銷售額按年增長94%。不過，海外業務的收益比去年同期減少12.12%至7,320萬元，佔集團總收益降0.5個百分點至約1.4%。海外收益減少主要是由於南美洲部分國家當地的經濟疲弱，導致需求下降。

期內，毛利率按年減少0.4個百分點至41.3%；經營溢利率按年跌2.4個百分點至20.6%；存貨周轉日數為85日，較去年12月底減少8日；資產負債比率為2.5%，半年增0.3個百分點。

集團主席丁輝煌展望，今年下半年國際及內地各項大型賽事接連舉辦，持續帶動大眾運動熱情高漲，全球消費者對運動裝備和相關產品的需求有望推升，為體育用品企業搭建起展示產品和技術創新實力的舞台。