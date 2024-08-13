閱文首6月列帳純利漲34%

分項業務方面，上半年在線業務收入按年倒退2.21%至19.4億元，該業務主要反映在線付費閱讀、網絡廣告及第三方網絡遊戲的收入。期內自有平台產品及自營渠道的平均月活躍用戶按年減少16.86%至1.76億人，其中自營渠道的月活躍用戶按年減少33.5%至7,070萬人，原因在於平台通過核心付費閱讀產品分發更多內容以改善營運效率，導致通過免費閱讀渠道獲得的用戶減少。