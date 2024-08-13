閱文首6月列帳純利漲34%
分項業務方面，上半年在線業務收入按年倒退2.21%至19.4億元，該業務主要反映在線付費閱讀、網絡廣告及第三方網絡遊戲的收入。期內自有平台產品及自營渠道的平均月活躍用戶按年減少16.86%至1.76億人，其中自營渠道的月活躍用戶按年減少33.5%至7,070萬人，原因在於平台通過核心付費閱讀產品分發更多內容以改善營運效率，導致通過免費閱讀渠道獲得的用戶減少。
版權營運等收入飆
另外，版權營運及其他收入則按年大幅增長73.3%至22.5億元，這部分主要反映包括製作及發行電視劇、網絡劇、動畫、電影、自營網絡遊戲、銷售實體書的收入。集團表示，旗下電影《熱辣滾燙》是目前今年的全國票房冠軍，並且靠着劇集《慶餘年第二季》的成功，推出11款盲盒和軟周邊，以及包含308個卡面設計的高端收藏卡牌。
閱文透露，該劇的盲盒銷量超過20萬隻，影視卡牌在該劇播出之前的商品交易總額（GMV）就高達2,000萬元，銷量位居劇集類收藏卡牌歷史第一。良好的成績使集團「看到了閱文全產業鏈IP（知識產權）建設的重要突破」，未來將繼續加強IP源頭建設，加強IP可視化和商業化進展。
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